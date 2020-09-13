محكمة أبوظبي تعيد لزوج ابتسامة غابت عنه 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

بعد أن حرم من رؤية بناته لفترة تجاوزت الأربعة أشهر، نظراً لتعنت زوجة من جنسية عربية، وإصرارها على عدم السماح له، أعادت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة أبوظبي الابتدائية، لزوج من جنسية خليجية، الحق في رؤية فلذات أكباده، وابتسامتهم التي عاودت إضاءة سماء حياته من جديد، بعد أن حرم منها دون مسوغ شرعي لذلك.

وتفصيلاً، فقد ألزمت المحكمة زوجة بطاعة زوجها والعودة إلى منزل الزوجية الذي تغيبت عنه لمدة 4 أشهر مع ابنتيهما وعدم الخروج منه إلا بإذن زوجها، وذلك على خلفية تقدم الزوج بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الزوجة بالطاعة الزوجية والعودة إلى مسكن الزوجية مع ابنتيها، مع إلزامها بتسليمه أغراضه الشخصية من جواز سفره، ومبلغ 6 آلاف درهم، وهواتف وشرائح الهاتف، وبطاقات الغاز، والبلدية، وبعض الأجهزة الإلكترونية.

وأمام هيئة المحكمة، قالت المحامية ربيعة عبدالرحمن، الحاضرة مع الزوج، بأن موكلها أسس دعواه على أنه زوج المدعى عليها، وأنه قام بتوفير مسكن زوجية مناسب مستقل وتأثيث ذلك المنزل، وكان يقوم بالإنفاق على زوجته وأبنائه منها، وتلبية كافة طلباتهم، إلا أنها على الرغم من ذلك خرجت من منزل الزوجية منذ أكثر من 4 أشهر، واستولت على أغراض زوجها وجواز السفر الخاص به والهوية الشخصية ومبلغ 6 آلاف درهم وهاتفه الشخصي والبطاقة الخاصة به.

وبينت المحامية أن الزوجة رفضت دون مبرر شرعي مقبول العودة إلى منزل الزوجية، كما رفضت السماح للزوج برؤية أولاده، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية صدور حكم لصالحه بدخول المدعية إلى طاعته.

فيما طالبت الزوجة برفض الدعوى، مشيرة إلى أن الزوج لم يوفر لها مسكن زوجية، وأنه اعتدى عليها بالضرب، وأنها أقامت ضده دعوى جزائية، إلا أنها انتهت بالبراءة لعدم الثبوت.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوجة تقيم عند شقيقتها بناءً على أقوالها التي أدلت بها في محاضر التحقيقات، وخارج مسكن الزوجية، ولم تقدم ما يثبت ادعاءها من أنها غير آمنة مع الزوج، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الزوجة بطاعة زوجها والعودة إلى مسكن الزوجية، مع إلزام الزوجة بمصروفات الدعوى.

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