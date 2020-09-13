إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات في الشارقة بطاقة 50%

المصدر: وام

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات وخطوط النقل بين المدن اعتبارا من يوم بعد غد " الثلاثاء " بعد توفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة الركاب.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة لمحطة الجبيل للحافلات للاطلاع على الاجراءات الصحية المطبقة بها بحضور أحمد القايد نائب مدير إدارة النقل بين المدن والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة والمقدم الدكتور حمدان راشد الطنيجي رئيس قسم إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات المركزية.

واعتمدت اللجنة مجموعة من الإجراءات الوقائية لإعادة تشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى و تتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50 بالمائة و تخصيص مداخل للفحص الحراري و تعقيم الحافلات بعد كل رحلة وتحديد أماكن الجلوس من خلال وضع ملصقات إرشادية تطبيقا للتباعد الجسدي بين الركاب مع إلزامية لبس الكمامة قبل الصعود للحافلة والالتزام بارتدائها طوال فترة الرحلة إلى جانب توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات.

وشملت هذه الإجراءات المطبقة جميع الموظفين والسائقين لتحقيق الأمن الصحي الشامل.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المتمثلة في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لأسطول الحافلات ومحطة الجبيل وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا وذلك بشكل يومي للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

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