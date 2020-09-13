"صحة دبي" تخفض ثمن الفحوصات المخبرية لـ"كوفيد-19"

المصدر: وام

خفضت هيئة الصحة في دبي ثمن الفحوصات المخبرية "PCR" لفيروس كورونا "كوفيد-19" لتكون 250 درهما وذلك تخفيفا على الأفراد و حرصا على توسيع نطاق الفحوصات الطبية الإستباقية التي تتواصل ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية في إمارة دبي.

جاء قرار الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن ومواكبة للإتجاه العام بشأن أثمان الفحوصات إلى جانب ما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.

وقالت الهيئة - في بيان صدر عنها اليوم - إنها لن تدخر وسعا في سبيل تهيئة جميع الظروف وتيسير كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة "كوفيد-19" والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة وحياة أفراده .

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