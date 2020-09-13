صقر غباش: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل يدشن مرحلة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ويدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك، وتفتح آفاقاً أرحب من التعاون الدولي، وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال: إن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها، ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويسهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز