حاكم عجمان يوجّه بمساعدات لمتضرري فيضانات السودان

المصدر: عجمان - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وتوفير كل الإمكانات اللازمة من مواد وتجهيزات للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت ولايات السودان المختلفة خلال الأسابيع الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأعمال الخيرية بعجمان والجهات الرسمية المحلية المعنية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمقيمين.

وبناء على توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان السامية أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط حملة «أغيثوا شعب النيلين» لجمع 10 ملايين درهم في المرحلة الأولى بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية.

التزام

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي اطلع من الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية على الأضرار التي لحقت ببعض الولايات والمدن السودانية جراء الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول وفيضانات قوية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد التزام حكومة عجمان تقديم كل دعم للأشقاء في السودان حيث أمر صاحب السمو حاكم عجمان بالإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية في المناطق الأكثر تضرراً من خلال تشكيل فرق الإغاثة للمساهمة في رفع المعاناة عن المتضررين.

وأوضح الشيخ راشد أن دولة الإمارات أصبحت الأولى في تقديم الخدمات الإنسانية لشعوب العالم كافة وأثبتت أنها دائماً سباقة في أعمال الخير ومساندة كل عمل إنساني في أي مكان وذلك من خلال نهجها الفريد من نوعه في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وفتح الأبواب على مصاريعها أمام الجميع لمد يد العون ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة.

برامج

وأشاد بجهود هيئة الأعمال الخيرية وما تقوم به في مركزها الرئيس في عجمان وعبر مكاتبها في العديد من العواصم العربية من أنشطة وبرامج لدعم المحتاجين.. معرباً عن فخره واعتزازه بدور الهيئة وأعمالها ومبادراتها الإنسانية ودورها المتميز الذي تضطلع به.وقال إن ما تقدمه هيئة الأعمال الخيرية في عجمان من برامج خيرية ومعونات ومساعدات يصب في النهج الذي تبنته دولة الإمارات ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة .

دعوة

ودعا الشيخ راشد الجميع للتكاتف والتعاون لإغاثة شعب النيلين مثنياً على متابعة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان والقائمين عليها والذين يؤكدون دائماً التزام إمارة عجمان مسؤولياتها الإنسانية تجاه المحتاجين من خلال دورها الريادي في العمل الخيري .

اشادة

وأشاد الدكتور خالد الحاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية بتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بإطلاق حملة أغيثوا شعب النيلين من حكم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين موضحاً أن عمل الهيئة في السودان سيستمر في تقديم العون والمساعدة للجميع حتى يتم رفع المعاناة عن الشعب السوداني.

5000

وزعت هيئة الأعمال الخيرية في عجمان 5 آلاف طرد غذائي على المتضررين من السيول والفيضانات في العاصمة الخرطوم وعدد من القرى النائية في السودان والذين جرفت مياه السيول منازلهم وذلك خلال زيارة لوفد من الهيئة لجمهورية السودان.

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