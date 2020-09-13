استمرار مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» حتى 2 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية استمرار مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» حتى احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين في الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من مختلف شرائح المجتمع ترسيخاً لمشاعر الحب والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتحت شعار «أم الإمارات نور يتلألأ في سماء الإمارات» كانت المؤسسة قد أعلنت بدء المبادرة في يوم المرأة الإماراتية، خلال شهر أغسطس الماضي عبر توزيع مجموعة من القطع الممغنطة «البازل»، يتم تركيبها لتشكل شعار «أم الإمارات» مع تدوين رسائل في محبة سموها في مكان مخصص لذلك بجانب الشعار.

وستعمل المؤسسة خلال الفترة المقبلة على زيادة الرقعة الجغرافية للمبادرة، لتشمل كل إمارات الدولة .

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة المؤسسة: «لمسنا تفاعل المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه مع المبادرة منذ اليوم الأول، وذلك ليس بغريب على مجتمع يكن كل مشاعر المحبة لشخصية استثنائية لطالما كانت ملهمة للمرأة الإماراتية بشكل خاص، ولأبناء الإمارات بشكل عام، فهي رفيقة درب مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرائدة في دعم المرأة محلياً وعالمياً في مختلف المجالات للنهوض بها لتكون عنصراً مهماً في مسيرة بناء الدولة».

وأضافت: «اخترنا انطلاق المبادرة مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية لكونه يوماً مميزاً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مؤكدة أن سموها الأساس لنهضة المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد، واخترنا انتهاء المبادرة في يوم مميز آخر، وهو يوم اختاره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون يوماً لاتحاد دولة الإمارات، ومثلما انطلقنا في العاصمة أبوظبي سنحرص على ألا نختتم المبادرة إلا بالمرور على إمارات الدولة كافة».

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