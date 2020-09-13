برنامج الشيخة فاطمة للتطوّع يطلق مبادرة لتوعية العمال

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية الهادفة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بين العمال تحت شعار «لا تشلون هم» بإشراف أطباء الإمارات ومشاركة المتطوعين الصحيين من سفراء الإمارات للتوعية والتثقيف الصحي باستخدام حافلات متنقلة مزودة بتكنولوجيا التثقيف الصحي الميداني والافتراضي.

يأتي ذلك بمبادرة مشتركة مع مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام ودائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي ومركز أبوظبي للتطوع وعيادة صحة المجتمع المتحركة وجمعية إمارات العطاء في نموذج للعمل المشترك بين مؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلية غير الربحية لتبني مبادرات تساهم بشكل فاعل في تعزيز الصحة المجتمعية والعمالية والمؤسسية.

وقالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع أطلق مبادرة الإمارات للتوعية الصحية التطوعية بهدف استقطاب الخبراء من الكوادر الصحية من خط الدفاع الأول محلياً ودولياً وتأهيلهم وتمكينهم من التطوع الصحي في مختلف إمارات الدولة لخدمة مختلف فئات المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال تبني حزمة من المبادرات الصحية التطوعية التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل الوقاية والعلاج وبالأخص الأمراض الوبائية والمزمنة، إضافة إلى تبني أفكار ومشاريع مبتكرة في مجال التوعية والتثقيف الصحي تساهم في مساندة الجهود الرسمية في الحد من انتشار مرض فيروس «كورونا»، وزيادة الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والعلاج من الأمراض الوبائية والمزمنة.

وأضافت أن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع دشن بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بهدف استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من خدمة المجتمعات محلياً ودولياً من خلال مبادرات مبتكرة في المجال الصحي التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تمكين الشباب وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني.

وأكدت أن إطلاق مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية يأتي في إطار سلسلة من المبادرات المبتكرة في المجال الصحي التطوعي والتي صممت من قبل رواد الأعمال الاجتماعية من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة.

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