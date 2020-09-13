جاسم المرزوقي: القرار يعزز السلامة والوقاية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ثمن اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية قرار مجلس الوزراء إلزام ملاك المنازل السكنية تركيب أجهزة كاشف الدخان والاشتراك في النظام الإلكتروني للدفاع المدني، مشيراً إلى أن القرار يأتي استمراراً وتعزيزاً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في تعزيز السلامة والوقاية العامة واستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تعزيز الحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال إن القرار يعطي الفرصة الكاملة لتركيب أنظمة الحماية التقنية وربطها بغرف العمليات للدفاع المدني على مستوى الدولة، لتكون اليوم أحد أهم اشتراطات البناء وكودات السلامة المعتمدة، حيث أثبتت بالوقائع أهمية الربط الآلي بغرف العمليات لتعزيز الاستجابة وسرعة التحقق من البلاغات والجهوزية.

وأضاف: «بدأنا في القيادة العامة للدفاع المدني منذ توجيهات حكومة الإمارات في عام 2017 باعتماد منظومة السلامة والوقاية والربط الذكي حصنتك سواء للبيوت أو للمباني التجارية وهو ربط آلي فوري بين أنظمة الحماية في المباني والمنازل السكنية وغرف العمليات، واليوم بعد القرار سنعزز من جهودنا، ومن حملاتنا للتوعية وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الوطني».

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