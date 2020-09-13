تهنئة محمد بن راشد زادتني فخراً وأتطلع للتميز بدعم قيادتنا

المصدر: دبي- أحمد يحيى

عبر عالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري، عن سعادته بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، له بحصوله على جائزة «نيوهورايزون» المرموقة عالمياً، مبيناً خلال «تغريدة» عبر حسابه في «تويتر» أن هذه التهنئة زادته فخراً، وأنه يتطلع دائماً إلى التميز، في ظل قيادة حكومة الدولة الرشيدة ودعمها اللامحدود.

جائزة مرموقة

وجاءت كلمات العالم الإماراتي رداً على «تغريدة» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، والذي هنأه خلالها بحصوله على الجائزة المرموقة عالمياً. وأعلنت مؤسسة جوائز الاختراق، التي يطلق عليها أيضاً اسم «أوسكار العلوم»، فوز المهيري مع فريقه المكون من أربعة علماء، بجائزة «نيو هورايزون»، بفضل اكتشافه حساب محتوى المعلومات الكمية للثقب الأسود وإشعاعه، حيث أعد المهيري وفريقه البحثي دراسة مبتكرة، بهدف معالجة مشكلات مفصلية في الحواسيب الكمومية، حيث توصل عام 2014، إلى نتيجة مذهلة في هذا العلم، وتوصلوا إلى نتائج علمية فارقة، فيما أثارت هذه الدراسة البحثية حراكاً ورد فعل كبيراً في مجتمع الجاذبية الكمومي، واكتُشِفت شيفرات جديدة لتصحيح الأخطاء الكمومية تستقطب مزيداً من خصائص الزمكان.

زميل آينشتاين

وأُطلق على الدكتور أحمد عيد المهيري، بـ«زميل آينشتاين»، بسبب انتسابه لأبرز معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم، وهو معهد الدراسات المتقدمة بجامعة «برينستون» بالولايات المتحدة، وهو الصرح الذي عمل فيه الفيزيائي الأشهر عالمياً ألبرت آينشتاين في آخر 20 عاماً من حياته، فيما حصل المهيري من هذا المعهد على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه فيه، ويعتبر أول إماراتي نال هذا القبول منه.

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