جولات تفتيشية ميدانية لـ«اقتصادية دبي»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكدت «اقتصادية دبي» في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن جهود الجهات المختصة في الدائرة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، والرامية إلى ضمان تطبيق والالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، من شأنها أن تعزز ثقة المجتمع، إضافة إلى رفع نسبة الوعي بضرورة الالتزام، ومدى أثره في الحفاظ على صحة المجتمع واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يخدم مصلحة الجميع.

وشددت «اقتصادية دبي» في المرحلة الراهنة من إجراءاتها الرقابية، وتكثف من جولاتها التفتيشية الميدانية، بشكل يومي، والتي تشمل مختلف أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية. وتراهن أيضاً «اقتصادية دبي» على وعي وتفاعل وتعاون مختلف فئات الجمهور، من منطلق مبدأ «الجميع مسؤول».

وقالت «اقتصادية دبي» إنها لمست في الأيام القليلة الماضية تفاعلاً واضحاً من قبل، وتدعوهم إلى الاستمرار في ذلك، والتبليغ عن أي ممارسات سلبية وتجاوزات للإجراءات الاحترازية، من منطلق المسؤولية المجتمعية للجميع.

ودعت مختلف فئات الجمهور إلى التواصل معها، والتبليغ عن أي تجاوزات للتدابير الاحترازية، وذلك عن طريق التقاط صورة للمنشأة المخالفة، ومن ثم رفعها عبر تطبيق مستهلك دبي المتوافر على متاجر «آبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو عن طريق الاتصال بالرقم 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني (www.consumerrights.ae).

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