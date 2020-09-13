«كهرباء دبي» تدعو الجامعات للمشاركة في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجامعات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، اللذان تنظمهما الهيئة افتراضياً هذا العام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويمكن للفرق الجامعية عرض ابتكاراتها واختراعاتها في «قاعة الابتكار» ضمن المعرض ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يوفر تجربة جديدة للعارضين والمشاركين والزوّار من مختلف أنحاء العالم، ويتيح للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن إمكانية عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» و«معرض دبي للطاقة الشمسية»: «يسهم المعرضان في تمكين طلاب الجامعات من خلال عرض أفكارهم وابتكاراتهم العلمية في المجالات المتعلقة بالمياه والطاقة والاستدامة والابتكار لآلاف الزوار والعارضين والمشاركين، إضافة إلى المشاركة في الندوات المصاحبة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والابتكار، والتي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين، فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات». يشار إلى أن الطلاب يمكنهم المشاركة في عدد من المسابقات التي تعقد خلال المعرض للحصول على جوائز قيّمة، كما يحصل كل طالب على شهادة مشاركة في المعرض. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.wetex.ae

رعاية

أشار الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات لمعرض ويتيكس إلى أن النسخة الافتراضية من معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية تفتح المجال أمام الشباب للتعلم وتبادل الخبرات، وتشكل مشاركة الجامعات في «قاعة الابتكار» فرصة مهمة للطلاب لعرض مشروعاتهم المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

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