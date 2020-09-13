48 طالباً في مراكز مكتوم أتموا حفظ القرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إتمام 48 طالباً وطالبة لحفظ كتاب الله تعالى، وذلك خلال الدورة الصيفية المكثفة لعام 2020، التي أقيمت عن بعد، باستخدام الوسائل المرئية والصوتية الحديثة، فضلاً عن المشاركين في دورات المراكز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الجاري، والتي شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً، الأمر الذي يؤكد مواصلة المراكز مسيرتها التعليمية في تخريج الطلبة الحفاظ، وتعليمهم لكتاب الله تعالى ومعانيه، وإعانتهم على ضبطه وإتقان أدائه.

وقال حمد محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية، وتحول العملية التعليمية من الحضور المباشر إلى التعلم عن بعد، واصلت مراكز مكتوم حرصها على العمل وتقديم الأفضل، مهما كانت العوائق والتحديات، لتمكين طلاب العلم في المراكز من تحقيق رغبتهم وطموحهم في تعلم كتاب الله وحفظه، وذلك بدعم وتوجيهات المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومتابعة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية.

وأضاف الخزرجي أن المراكز تسعى بشكل دؤوب إلى تخريج المزيد من الخاتمين لكتاب الله تعالى، وبختم 76 طالباً وطالبة للقرآن الكريم منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر الجاري .

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