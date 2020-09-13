مركز شرطة القصيص يكرّم هندياً لأمانته

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، كرم العميد يوسف عبد الله سالم العديدي مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ريتيش جيمس كمال كومار، هندي الجنسية، وذلك لأمانته، وحرصه على إعادة حقيبة تحوي مبلغاً مالياً قدره 14 ألف دولار، ومصوغات ومجوهرات بقيمة 200 ألف درهم، لمركز شرطة القصيص، بعد عثوره عليها في منطقة اختصاص المركز. وقدم العديدي، شهادة شكر وتقدير، وهدية رمزية لريتيش كومار.

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