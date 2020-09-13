إطلاق الدورة الـ5 لبرنامج الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إطلاق الدورة الخامسة من «برنامج الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة»، الذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بدور الإمارات في منظمة الأمم المتحدة، وإشراكهم في منظومة العمل الخارجية للإمارات من خلال إكسابهم الخبرات تجاه أحدث الممارسات الدبلوماسية من أجل تأهيل جيل جديد من الشباب القادرين على تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

كما يهدف البرنامج إلى توفير البيئة الملائمة للشباب المشاركين في البرنامج لبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وتكوين شبكة علاقات مهنية تدعم خططهم المستقبلية، فضلاً عن المساهمة في إثراء نقاشات الأمم المتحدة المعنية بقطاع الشباب، وتعريف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققها الشباب الإماراتيون.

دعم

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب أن برنامج الإمارات للمندوبين الشباب يجسد رؤية القيادة الرشيدة بخلق نموذج عالمي لشخصية الشاب الإماراتي وتمكينه ودعمه في المحافل الدولية، وأن المشاركة المستمرة للشباب الإماراتيين في هذا البرنامج تشكل محطة نوعية رئيسة لتطوير قدرات ومهارات الشباب من خلال الاطلاع على أهم القضايا العالمية التي يتم طرحها داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، وكذلك تشجيعهم على بحث ومناقشة القضايا والتحديات العالمية التي تواجه الشباب مع طرح الحلول الفاعلة لها وبما يعود بالفائدة على شباب العالم.

وقالت معاليها: «نحن سعداء بالشراكة الممتدة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتيين خلال السنوات الماضية للمشاركة في برنامج الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكّن الشباب الإماراتيون من خلاله من تقديم نموذج دولة الإمارات الرائد في تمكين الشباب أمام العالم، وشجعهم على تقديم العديد من المساهمات والرؤى حول مختلف القضايا الشبابية، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم لتمثيل دولة الإمارات في المستقبل».

وبينت معاليها أن المشاركة الفاعلة للشباب الإماراتيين في هذا المحفل الدولي، هي إضافة إلى الإنجازات التي يحققها الشباب في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات والتي أصبحت محل تقدير عالمي نظراً للمكانة المتميزة التي يحظى بها الشباب في المجتمع الإماراتي في ظل التمكين والاهتمام غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهم.

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «أصبحت عملية تمكين الشباب الإماراتيين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم لتوسيع خبراتهم وتطوير مهاراتهم نموذجاً عالمياً يحتذى به، حيث يشكل الشباب في دولة الإمارات محركاً حقيقياً للتنمية البشرية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم، وقد نجح الشباب الإماراتيون بشكل لافت في تقديم صورة مشرفة لبلاده في المحافل الدولية، ونحن مستمرون في دعم الشباب الإماراتيين وتقديم كل سبل العون لهم والتي نطمح من خلالها إلى أن يشارك الشباب في مستقبل الدبلوماسية الإماراتية وتطوير عملها بما يلبي تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة».

وفي هذا الإطار أعلنت المؤسسة عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني: https:/‏‏‏/‏‏‏un.youth.gov.ae/‏‏‏ والذي يستمر حتى تاريخ 19 من سبتمبر الجاري، حيث سيتم إجراء فعاليات البرنامج (عن بعد) بتوقيت مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بسبب تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، ليتم بعدها اختيار شابين إماراتيين للانضمام لبرنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب، ممن ستنطبق عليهم معايير الاختيار للالتحاق بالبرنامج، والذي يمتد ثلاثة أسابيع كحد أدنى وشهرين كحد أقصى.

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