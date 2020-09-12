77576 معاملة أنجزتها بلدية رأس الخيمة خلال النصف الأول 2020

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تقريرها نصف السنوي لعام 2020 للمعاملات، التي تم إنجازها، ضمن سعيها المستمر، لتقديم أفضل الخدمات، التي تسهم في راحة المتعاملين وسعادتهم، وبين التقرير عدداً المعاملات التي أنجزتها الإدارات في بلدية رأس الخيمة في وسط ظروف جائحة فيروس (كوفيد 19)، حيث بلغ إجمالي المعاملات التي تم إنجازها 77576 معاملة.

وأشار إلى أن إدارة الصحة العامة أنجزت 8623 معاملة، فيما وصل عدد المعاملات المنجزة في إدارة التخطيط والمساحة 18223 معاملة مختلفة، وقطاع الأراضي بلغ 29381 معاملة، حيث بلغت المعاملات المنجزة في إدارة المباني 21349 معاملة.

وأكد منذر بن شكر أن صحة المتعاملين وسلامتهم، وعدم توقف أعمالهم، وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، فالخدمة هي واجبنا، والعمل على راحة المتعامل دأبنا الدائم والمستمر في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن دائرة البلدية ومن منطلق حرصها على صحة المتعاملين وأمنهم، كانت تستقبل عدداً كبيراً من المعاملات عن طريق الوتسآب والبريد الإلكتروني، وتنجزها رقمياً ثم تعيد إرسالها إلى أصحابها موفرة عليهم الوقت والجهد، حيث شكلت الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها البلدية وسيلة فعالة لضمان سلامة العملاء وعدم تعطل أعمالهم.

مبيعات الأراضي

وكشف الزعابي أن حجم التداولات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2020 في قطاع الأراضي والأملاك بالدائرة سجلت 573.9 مليون درهم، من خلال 1147 عملية بيع، وجاءت مبيعات منطقة الجزيرة الحمراء في الصدارة بتسجيل 224 مبايعة بقيمة إجمالية 145.2 مليون درهم، لافتاً إلى أن حجم تداولات المبيعات يختلف عن التصرفات العقارية المتنوعة، التي تشمل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز