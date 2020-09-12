«إسعاد» تحصل على عروض وخصومات من «الحبتور للسيارات»

المصدر: دبي- البيان

حصلت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، على عروض وخصومات خاصة، وحصرية من مجموعة شركات الحبتور للسيارات، والتي تضم سيارات «البينتلي» و«المتسوبيشي» و«جاك» و«شيري» و«فوز»، وذلك بناء على الشراكة القائمة بينهما، ضمن البرنامج الذي تنفذه لجنة بطاقة إسعاد، وتقدم من خلاله عروضاً وخصومات مميزة وحصرية لحاملي البطاقة من الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.

وقال يعقوب السويدي، ممثل قطاع السيارات في اللجنة: إن الخصومات المتفق عليها تشمل السيارات المتنوعة، التي تعرضها مجموعة شركات الحبتور للسيارات ذات الطراز 2020م، وبنسبة خصم 6% من قيمة المركبة، بالإضافة إلى ميزة الحصول على التمويل الداخلي من الشركة، ولمدة 12 شهراً دون فوائد، مع دفعة أولى بنسبة 10% من قيمة المركبة، ويطبق هذا العرض كذلك على السيارات من طراز 2019م، باستثناء نسبة الخصم المذكورة.

وأضاف السويدي، إن هناك عرضاً مميزاً آخر نقدمه لحاملي بطاقة إسعاد، خاص بالسيارات من نوع «البينتلي» وهو عرض (الإيجار المنتهي بالتملك)، حيث تمتد فترة الإيجار لمدة سنتين، على أن يدفع حامل البطاقة نسبة 20% من قيمة المركبة، ويشمل العرض التأمين والتسجيل والخدمة الشاملة لمدة سنتين من تاريخ الشراء.

وبموجب هذا الانضمام الذي اعتمدته منى محمد العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، تلتزم مجموعة «الحبتور للسيارات» بتقديم الخصومات المتفق عليها لحاملي البطاقة، بينما تقوم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن مجموعة «الحبتور للسيارات» في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العرض عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

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