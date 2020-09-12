جمعية أصدقاء النخلة تنظم ندوة حول موسم تسويق التمور 2020

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جمعية أصدقاء النخلة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، محاضرة افتراضية، بعنوان «موسم تسويق التمور 2020 وفق سياسة الاستلام المحدثة».

قدم المحاضرة المهندس إياس الشريف مدير إدارة التصنيع في شركة الفوعة، بمشاركة 42 شخصاً، وعدد من خبراء الزراعة والمهتمين من 10 دول.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء النخلة، إن المحاضرة جاءت ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفي إطار التزام الجمعية بنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الجيدة للنخيل والتمور، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية، لتمكين المزارعين، وتحسين جودة التمور بالإمارات.

وأعرب عن تقديره للجهود الفنية والمهنية، التي تقوم بها شركة الفوعة في خدمة مزارعي ومنتجي التمور في الدولة، خصوصاً في ما يخص استلام التمور من مزارع المواطنين.

واستعرض المحاضر المهندس إياس الشريف، الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل شركة الفوعة، خلال موسم تسويق التمور 2020، حرصاً منها على سلامة المزارعين، وأمن وسلامة التمور المستلمة.

وأكد أن سياسة استلام التمور المحدثة، تهدف إلى تطوير وتحسين القدرة التنافسية لتمور الإمارات على المستوى المحلي والدولي، وتحسين دخل المزارع، وضمان استدامة العوائد التجارية لديه، والاهتمام بالأصناف ذات القيمة التجارية العالية، والحد من أصناف التمور غير المرغوبة تجارياً.

كما استعرض الآلية المتبعة في شركة الفوعة لتصنيف المزارعين إلى فئة صغار المزارعين، وفئة كبار المزارعين، وفق مجموعة من ضوابط التصنيف المعتمدة، موضحاً أن شركة الفوعة، تقوم بدعم استلام التمور من المواطنين، وفق آلية محددة لاحتساب أسقف الكميات المدعومة لفئة صغار وكبار المزارعين.

وأشار إلى حرص شركة الفوعة على جودة التمور، وفق مجموعة من المعايير، تتعلق بالسلامة الغذائية، من حيث عدم وجود إصابات حشرية والعفن والعيوب المظهرية، بما يحافظ على صحة وسلامة المنتج الغذائي، مع التركيز على وزن حبة التمر، بحسب كل صنف، وألا تزيد نسبة التمور المقشرة عن 10- 20 %، بحسب كل صنف.

كما استعرض المهندس إياس مجموعة الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل شركة الفوعة للمزارعين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، حيث أصبح التعامل عبر الخدمات الإلكترونية متاحاً في جميع الأوقات، فقط عليهم المبادرة بالتسجيل في التطبيق الرسمي للفوعة، أو بوابة المزارعين الإلكترونية، لإنجاز معاملاتهم لدى شركة الفوعة، وإذا كان المزارع من منتجي التمور الفاخرة، سواء من المزرعة أو المنزل، فإن شركة الفوعة توفر أسعاراً مجزية، عليهم المبادرة بالتسجيل عبر بوابة المزارعين الإلكترونية (Farmers.alfoah.ae)، وتسويق تموره.

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