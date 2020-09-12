38 % انخفاض الحوادث المرورية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشف اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية (التدهور - الدهس - الإصابات البليغة)، فضلاً عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بعام 2019، إذ انخفض مؤشر الحوادث بنسبة 38%، لينخفض بذلك تفصيلاً مؤشر حوادث الصدم والتصادم بنسبة 29%، وحوادث الدهس بنسبة 50%، وحوادث الإصابات بنسبة 43.4%، فيما بلغ مؤشر انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33.3%.

وتشير الإحصائية المرورية إلى انخفاض مؤشر الوفيات من 3.79% لعام 2019 إلى 2.35% لعام 2020، كما انخفض مؤشر الحوادث المرورية من 5.96% لعام 2019 إلى 3.78% لعام 2020.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن انخفاض مؤشر الحوادث ووفيات الحوادث المرورية يعود إلى عدة أسباب، أهمها الحرص على تطبيق استراتيجية قطاع المرور الهادفة إلى ضبط أمن الطرق وخفض عدد الوفيات إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان حتى عام 2021، فضلاً عن تطوير أنظمة السلامة المرورية وتنفيذ خطط استباقية خلال الأحوال الجوية المتغيرة بخفض السرعات بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية، وتطبيق الضبط والرقابة وتوزيع الدوريات وتكثيف وجودها في كل الطرق الداخلية والخارجية لإمارة رأس الخيمة، ورصد المركبات والدراجات منتهية الترخيص التي لا تتوافق مواصفاتها مع اشتراطات الأمن والسلامة المرورية، إضافة إلى الرقابة على الشاحنات.

وأشاد اللواء علي بن علوان النعيمي بالمقارنات المعيارية المطبقة في مجال تحسين وتطوير السلامة المرورية، مثمناً جهود رجال الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع وطيران الشرطة والأزمات والكوارث نظير جهودهم المتميزة في تعزيز زمن الاستجابة فور ورود البلاغات.

وأعرب النعيمي عن شكره وتقديره لجهود ودور وسائل الإعلام في تعزيز السلامة المرورية ونشر التوعية المرورية عبر المنصات المختلفة التي تحث السائقين على خفض السرعات والالتزام بقانون السير والمرور، داعياً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرئيسة ونشر المعلومات الموثقة من مصادر رسمية.

وأشاد القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالسائقين الذين يحرصون على ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، مع التزامهم باستخدام حزام الأمان وتجنب الانشغال عن القيادة بالرد على الهاتف، معرباً عن أمله بتعاون الجميع في تعزيز الجهود لجعل طرق إمارة رأس الخيمة، أكثر أمنا وتحقيقاً لأفضل مستويات السلامة المرورية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.

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