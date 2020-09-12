حاكم الشارقة يتفقد مجمع القرآن الكريم

المصدر: وام

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم السبت، مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الذي يعد أكبر مجمع للقرآن الكريم في العالم.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على ما يضمه المجمع من أقسام معنية بعلوم القرآن الكريم ودراساته وبحوثه، من شأنها دعم وتطوير المهتمين والعاملين في الشأن القرآني وتنمية مهاراتهم.

وعرج سموه خلال زيارته إلى متاحف المجمع مطلعاً على ما تضمه من مخطوطات ومعروضات أثرية ويضم المجمع 7 متاحف حول: نوادر المصاحف، والقراءات السبع والعشر، وأعلام القرآن عبر التاريخ، ومشاهير القراء، وكسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية الشريفة، وتاريخ كتابة المصحف، والإعجاز العلمي "الكون والإنسان في القرآن الكريم".

واستمع سموه إلى شرح حول قسم المقارئ الإلكترونية العالمية والمعنية باستقطاب حفظة كتاب الله تعالى، لرفع مستواهم وزيادة معارفهم وصقل مهاراتهم الأدائية، على يد نخبة متميزة من المعلمين والمقرئين الأكفاء ذوي التخصص الدقيق، وقد وصل عدد المنتسبين للمقارئ إلى 234 منتسبا، ينتمون إلى 84 دولة، أتموا 303 ختمة بروايات وقراءات مختلفة.

وتفضل سموه بتوقيع أولى شهادات ختم القرآن الكريم بالقراءات عبر المقارئ الإلكترونية بمجمع القرآن الكريم بالشارقة، والتي سيتم منحها لمن يتم ختم القرآن الكريم لأي من القراءات.

ويحوي المجمع مكتبة علمية متخصصة تزخر بأمهات كتب التفسير والقراءات وما يتصل بهما من علوم القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والنظرية المختلفة.

ويضم المجمع عددا من الاستديوهات المتخصصة والمجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات التقنية تتيح للمجودين المتقنين والمقرئين المتمرسين في تسجيل قراءاتهم، وتمنح الفرصة للمتميزين من المنتسبين للمجمع من الطلاب لصقل مهاراتهم.

وشيد المجمع على مساحة 75 ألف متر مربع، وتم تصميمه على شكل النجمة الثمانية الإسلامية، فيما روعي في التصميم جمال العمارة التي تتميز بها مباني إمارة الشارقة، وتم الجمع بين أكثر من طراز معماري إسلامي منها الفاطمي والمملوكي والأندلسي، ويضم عددا من القباب تصل إلى 43 قبة.

رافق سموه خلال الجولة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشيرزاد عبدالرحمن طاهر أمين عام مجمع القرآن الكريم وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز