اقتصادية دبي تغلق مقهى وتخالف 7 منشآت تجارية

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع بلدية دبي وسياحة دبي مقهى في منطقة الكرامة لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية وأهمها التباعد الجسدي، وذلك استجابةً لتعاون الجمهور في الابلاغ عن مخالفات المنشآت التجارية.

ومن جانب آخر خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 7 محالات في مراكز التسوق لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية، كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 274 محلاً.

ونصحت اقتصادية دبي بالإبلاغ عن أي تجاوز، عن طريق التقاط صورة ورفعها عبر تطبيق "مستهلك دبي".

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