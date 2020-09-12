الإمارات تواصل إغاثة أهالي الساحل الغربي في اليمن

المصدر: وام

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

وعبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية على 1400 أسرة بمخيم الوعرة بمدينة الخوخة الساحلية كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي والدريهمي وبيت الفقية وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير الى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر " على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.

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