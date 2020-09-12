السيسي: «خطوة تاريخية» تفتح آفاق السلام في المنطقة

المصدر: المنامة - القاهرة - وكالات

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«خطوة البحرين وإسرائيل المهمة»، لإقامة اتفاق سلام بينهما، وقال إنه سيساعد في إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.

وتلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً أمس، من الرئيس المصري هنأ خلالها السيسي ملك البحرين على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وأعرب السيسي عن تهنئته للخطوة التاريخية التي قامت بها مملكة البحرين والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام، وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، أعرب ملك البحرين عن خالص امتنان المملكة حكومة وشعباً لهذه اللفتة الكريمة وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وكان الرئيس المصري أكد في تغريدة على تويتر أنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل، بشأن التوافق حول إقامة اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

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