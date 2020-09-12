إنجاز تاريخي: اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل

المصدر: المنامة، واشنطن - البيان، وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بدولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادتهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وفي خطوة مهمة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، توصلت البحرين وإسرائيل، أمس، إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وأشار بيان مشترك، إلى قيام الرئيس الأمريكي، وعاهل البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بإجراء مكالمة هاتفية، اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

ورحّبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بقرار مملكة البحرين، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليمياً ودولياً. وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل مملكة البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام، واعتبره "إنجاز تاريخي تحقق باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام" .

وتلقى ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكد ملك البحرين خلال الاتصال ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي. ووجّه ترامب خلال الاتصال الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التي تقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أنه صدر في ضوء الاتصال الهاتفي، بيان مشترك، لمملكة البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، وتضمّن الاتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين، والتأكيد على أن الاتفاق اختراق تاريخي تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

إشادة بالإمارات

وأعرب ملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه من أجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، والمبادرة الواقعية والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب شعوبهم. وأشادت الأطراف الثلاثة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادتهما في 13 أغسطس 2020 في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وقبلت مملكة البحرين دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لحضور مراسم توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، حيث سيقوم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني بتوقيع اتفاق السلام.

تمكين الفلسطينيين

وأعربت الولايات المتحدة عن امتنانها لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة أواخر يونيو 2019، من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وأوضح البيان أن الطرفين سيواصلان جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته.

وأكدت إسرائيل أنه على النحو المنصوص عليه في الرؤية من أجل السلام، فإنه يمكن لجميع المسلمين الذين يأتون بسلام زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وأنّ الأماكن المقدسة الأخرى في القدس ستظل مفتوحة للمصلين السلميين من جميع الأديان.

عصر جديد

إلى ذلك، قال نتانياهو إن اتفاق السلام مع مملكة البحرين بمثابة عصر جديد للسلام، متوقعاً انضمام دول أخرى قريباً لمعاهدات السلام مع إسرائيل. وأضاف نتنياهو: «مواطنو إسرائيل، أنا أشعر بالحماس وأنا أزفّ لكم نبأ توصلنا لاتفاق مع دولة عربية جديدة، دولة البحرين، هذا الاتفاق يضاف إلى السلام التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

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