شرطة أبوظبي تعزز لدى منتسبيها ثقافة الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - وام

أعدت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي دراسة حول حقوق الملكية الفكرية تضمنت الابتكار والإبداع وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتتزامن الدراسة مع أسبوع الملكية الفكرية 2020 الذي تم إطلاقها من قبل جمعية الإمارات للملكية الفكرية بهدف تحفيز الإبداع والابتكار من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.

وأكدت شرطة أبوظبي مواصلة جهودها في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين منتسبيها وتحفيزهم على تقديم الأفكار التي تساهم في الارتقاء بالعمل، وضمان حقوقهم في براءات الاختراع والمصنفات الفكرية.

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