شرطة دبي تؤهّل موظفي الإنقاذ والأمن البحري في مجال السلامة

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز شرطة الموانئ بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، دورة السلامة البحرية، لـ230 موظفاً من العاملين في الأمن والإنقاذ البحري في شرطة دبي، بهدف رفع كفاءة الأداء في هذا المجال، وتسليط الضوء على أهم المعارف والعلوم والتجارب والممارسات في السلامة البحرية والأجهزة الملاحية والسباحة وقيادة الزوارق.

وقال العقيد عبيد إبراهيم بن حضيبة السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، إن شرطة دبي تحرص على تدريب وتأهيل المورد البشري ورفده بأحدث العلوم والمعارف التخصصية، لضمان الارتقاء بمستوى العمل والأداء إلى أعلى المستويات، ومنها التأهيل في مجال الأمن والإنقاذ البحري، الذي يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبتوجيهات ومتابعة من اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.

حلقة مهمة

وأضاف السويدي: إن الواجهة البحرية لدبي تشكل حلقة مهمة للإمارة من الناحية الاقتصادية والسياحية والمجتمعية، ولذا فإن شرطة دبي ومن خلال أهدافها الاستراتيجية، تعمل بشكل دائم على عقد مثل هذه الدورات المهمة، والتي من شأنها أن تعزز من دور مركز شرطة الموانئ في المهام الموكلة إليه من تأمين وتوفير السلامة البحرية لمرتادي البحر، ولمختلف الأنشطة السياحية والاقتصادية.

وأوضح أن المتدربين بعد أن تجاوزوا التدريب عن بعد عن طريق برنامج التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب، التحقوا بدورة السلامة البحرية، والتي تضمنت عدة محاور ومنها السلامة البحرية وفق أعلى المعايير، والأجهزة الملاحية، وقيادة الزوارق والسباحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز