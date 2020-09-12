شرطة دبي تبدّد خوف طفلة من رجال الأمن

المصدر: دبي - البيان

بادرت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بزيارة إلى منزل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد ورود رسالة على التطبيق الذكي من أسرتها يطلبون مساعدتهم على كسر حاجز خوفها من رجال الشرطة.

وقال العقيد الدكتور مبارك بو نواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية: إن رسالة وردت للقيادة العامة لشرطة دبي من أسرة حسن الخلصان عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، تفيد بأن طفلتهم اليازية حسن الخلصان والبالغة من العمر 3 سنوات، تجهش بالبكاء عند رؤية أحد أفراد الشرطة، وهو ما حدا بهم لزيارة الأسرة في محاولة لكسر حاجز الرهبة والخوف لدى الطفلة برفقة عناصر من الشرطة النسائية، والترفيه عنها بدورية فارهة.

قنوات تواصل

وأضاف إن شرطة دبي ومن خلال مشاركتها أفراد المجتمع مختلف المناسبات والفعاليات، فقد كسرت الرهبة والخوف من التعامل مع أفراد الشرطة، وفتحت قنوات عدة للتواصل معهم بما يعزز المسؤولية المشتركة في تعزيز الأمن والالتزام بالقانون، ويدفع بهم لسرعة التواصل معنا عند الحاجة، مؤكداً أن هذا الأمر في غاية الأهمية بين مختلف الشرائح العمرية وخاصة الأطفال في حال تعرضهم لأي خطر، ولذلك كان لا بد من تخليص الطفلة اليازية من شعورها بالخوف تجاه رجال الشرطة.

وذكر الملازم الأول عبيد بن عابد رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، أنه وبلقائه والد الطفلة، تبيّن أن سبب خوف ابنته من أفراد الشرطة، هو الزي العسكري، وشروعها في البكاء كلما رأت رجل شرطة، وهو ما دفعهم لطلب المساعدة، مشيراً إلى أنهم فور وصول الدورية لمنزل الأسرة لاحظوا حالة الخوف، إلا أنها تفاعلت لاحقاً مع موظفات الشرطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز