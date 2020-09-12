الإمارات تترأس الاجتماع الـ36 للمديرين العامين للمرور بدول «التعاون»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأست دولة الإمارات الاجتماع الـ36 للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال «عن بعد» نظراً للظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة «كورونا» لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الكفيلة برفع مستوى السلامة المرورية في دول المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب العميد حسين الحارثي رئيس وفد الإمارات رئيس الاجتماع برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة. وقال: إن الاجتماع يأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع ونتطلع إلى مواصلة مسيرة التعاون المشترك في مجال المرور، مؤكداً اهتمام وحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون مع دول الخليج الشقيقة لتعزيز مبدأ السلامة المرورية من خلال تبني المشاريع الحديثة المتكاملة.

تقدير

وأعرب العميد الحارثي عن الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة بالأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية والعاملين بالأمانة العامة على جهودهم الكبيرة التي تمثل أحد أهم مقومات ما تحقق ويتحقق من نجاحات في إطار مسيرة العمل الأمني المشترك.

ربط

أكد المشاركون في اجتماع الـ36 للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون ضرورة سرعة إنجاز الربط عبر بوابة إلكترونية موحدة من خلال قاعدة البيانات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على استكمال الربط الثنائي بين الدول الأعضاء.

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