أكاديمية سيف بن زايد تناقش مع «اتصالات» تنفيذ مشروع رقمي

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال اجتماع تنسيقي مع مؤسسة الإمارات للاتصالات تنفيذ مشروع تجريبي في مجال التدريب الرقمي التفاعلي والذكي لمنتسبي شرطة أبوظبي بالاستعانة بأحدث التقنيات والبرامج التفاعلية.

وأوضح مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية أنه تم التنسيق مع إدارة البنية التحتية بمركز نظم المعلومات والاتصالات حول المنظومة التدريبية الرقمية وتشكيل فريق عمل لوضع المتطلبات والاحتياجات لتنفيذ المشروع وإمكان إطلاق المنظومة التجريبية خلال منصة معرض جيتكس المقبل والذي يقام في نوفمبر 2020.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الأكاديمية تعمل بنظام التدريب المنهجي «SAT»، خلال افتتاحه ورشة تدريبية متخصصة، موضحاً أنها تأتي مواكبة للتطورات في المجالات الإلكترونية، والتعريف بنماذج التقييم الإلكترونية الحديثة، وتثمين الوقت بسرعة الإنجاز وتعلم مهارات حديثة.

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