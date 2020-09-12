شرطة دبي تنال اعتماد إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية، نظير جهودهم التي أثمرت عن حصول القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على اعتماد إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية من المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية، لتكون بذلك مختبرات شرطة دبي الجنائية، أول مختبرات على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد من خارج قارة أمريكا الشمالية.

وأشاد اللواء المنصوري خلال التكريم الذي حضره، اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه للشؤون الفنية الدكتورة خبير أول فريدة الشمالي .متطلبات

بدوره، أوضح الملازم أول محمد الشامسي، رئيس فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية في شرطة دبي أن هذا الاعتماد جاء بعد استيفاء المختبرات الجنائية لشرطة دبي لأكثر من 900 معيار من المعايير الدولية المطلوبة، واتباعها بدقة وحرفية للإجراءات العالمية.

ثناء

أثنى اللواء الدكتور أحمد المنصوري، على جهود فريق العمل الذي أشرف وتابع كافة متطلبات وعمليات الاعتماد برئاسة الملازم أول محمد الشامسي، رئيس فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية في شرطة دبي، مؤكداً أن هذا العمل كان استثنائياً نظراً لحدوث عمليات التقييم عن بعد في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19».

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