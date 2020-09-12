«كهرباء الشارقة»: مركزان لخدمة العملاء بخورفكان وكلباء نهاية 2020

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أنه تيسيراً على المتعاملين مع الهيئة سوف يتم افتتاح مركزين جديدين في كل من كلباء وخورفكان لاستقبال المراجعين، وسيكون الافتتاح بحلول نهاية العام، وبذلك يصبح عدد المراكز الجديدة 4 مراكز لخدمة العملاء، فيما تم توصيل خدمات الكهرباء لـ 2053 طلباً في الشارقة خلال شهر واحد فقط، كما تم توصيل الخدمة لعدد 124 مصلحة تجارية خلال يوم واحد، وهو مؤشر إيجابي رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19»، ما يدل على زيادة الطلب على الاستثمار في إمارة الشارقة. ولفت الليم إلى أن خط إنتاج جديداً سيبدأ في عمل عبوات جديدة للمياه بمصنع زلال بحجم لتر ونصف اللتر بعد 10 أشهر.

أطول شبكة

وأوضح أن الشارقة تمتلك أطول شبكة لإمدادات الغاز تصل إلى ما يزيد على 3000 كيلو متر، بينما تصل إمدادات شبكة المياه إلى 3450 كيلومتراً، مشيراً إلى حرص الهيئة على مراعاة معايير الجودة إذ تم وضع نقاط عدة لقياس جودة المياه على مدار 24 ساعة توزعت على جميع مناطق الشارقة بشكل عام، واستخدام نظام «سكادا» لمراقبة الكهرباء والتحكم والمتابعة الذي يتميز بأفضل المواصفات العالمية، مبيناً أن فريق (تحدي) عمل على توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمنطقة التلال، والمنطقة الحرة، والمنطقة الآمنة، ومنطقة مويلح في إمارة الشارقة بقيادة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ فتح ملف التوصيل، كما نجح الفريق في إعادة هيكلة وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت الذي كان يستغرق من 3 إلى 6 أشهر لأقل من 24 ساعة، وإلغاء الزيارة إلى مبنى الهيئة بنسبة 100%.

55 كيلومتراً

وذكر المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه بالهيئة أن أبرز مشروع للمياه قائم حالياً هو خط نقل مياه يمتد من محطة حمدة إلى محطة البديع بطول 55 كيلومتراً، من مادة الكاربون ستيل بقطر 800 مللم، ويمتد على امتداد كامل شارع خورفكان، حيث يعمل في المشروع 3 مقاولين يعملون في الوقت ذاته، وسوف ينتهي المشروع كاملاً خلال 10 أشهر، مبيناً أن هناك مشاريع جديدة بالمناطق الجديدة السكنية، فتم تمديد المياه لضواحي الرحمانية بنسبة 100%، وجارٍ العمل في مناطق ضاحية السيوح، لتوفير خدمة المياه لكل البيوت الجاهزة خلال 3 أيام.

خزانات

وأفاد المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات الإنتاج للتحلية بهيئة كهرباء الشارقة بأن هناك الكثير من المشاريع القائمة منها بناء خزانات استراتيجية في محطتي حمدة والبديع، إضافة إلى محطات ضخ لإعادة تأهيل تلك المحطات باستبدال القديمة بمضخات ذات سرعة موفرة للطاقة، وتم الانتهاء من محطة الفلج الرئيسية باستبدال 12 مضخة تغذي الشارقة بالمياه، حيث تم توفير 50% من الطاقة التي كانت مستخدمة في المحطة السابقة ما ساهم في الاستدامة والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً جديداً لبناء محطة جديدة في جزيرة صير بني عير، وسوف يبدأ العمل فيها بنهاية العام الجاري والانتهاء 2021، وسوف تنتج 30 ألف غالون وتغطي احتياجات السكان هناك لمدة 10 سنوات مقبلة.

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