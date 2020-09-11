الإمارات ترحب بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل

المصدر: وام



رحبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل.

و أشادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بقرار مملكة البحرين و أعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام و التعاون إقليميا و دوليا.

و أشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الازدهار في المنطقة مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي و الثقافي و العلمي و الدبلوماسي.

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