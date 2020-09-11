طقس الإمارات غداً صحو وغائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية غرباً.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

وبحر عمان: خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 15:43 الثاني عند الساعة 07:12، والجزر الاول عند الساعة 11:22 عند الساعة 23:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 28 90 25

دبي 43 31 80 20

الشارقة 45 27 85 25

عجمان 43 28 80 25

أم القيوين 44 29 85 20

رأس الخيمة 43 27 80 25

الفجيرة 38 30 85 25

العين 44 30 50 15

ليوا 48 26 90 10

الرويس 42 26 95 25

السلع 44 27 90 35

دلما 38 31 95 50

طنب الكبرى 39 30 80 45

طنب الصغرى 39 30 80 45

أبو موسى 39 30 80 45.

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