محمد بن راشد يبارك لأحمد المهيري على الفوز بجائزة NewHorizon

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لعالم الفيزياء الإماراتي أحمد المهيري على فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء، معرباً عن فخره بما يقوم به من دور عظيم ومشرِّف للإمارات والعالم العربي بكامله.

وقال سموه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.. أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراه في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي".

نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء .. أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراة في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي.. pic.twitter.com/GMvJzzORVR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 11, 2020

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