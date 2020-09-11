«سيركو الشرق الأوسط» تحتفل بالذكرى السنوية 11 لمترو دبي

احتفلت سيركو الشرق الأوسط، بالذكرى السنوية الحادية عشرة لتشغيل مترو دبي، نظام السكك الحديدية الأحدث والأكثر تطوراً في العالم. وتتولى سيركو الشرق الأوسط مهمة تشغيل وصيانة مترو دبي. وحققت على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية نتائج مبهرة تشمل إطلاق مشروع تمديد الخط الأحمر بطول 15 كيلومتراً إضافية عبر سبع محطات لربط المجتمعات في ديسكفري جاردنز، ومجمّع دبي للاستثمار وموقع إكسبو 2020. وقال والاس ويذريل، المدير العام لمشروع مترو وترام دبي: «تؤكد سيركو الشرق الأوسط على التزامها بشراكتها مع هيئة الطرق والمواصلات عبر مواصلة تقديم خدمات التشغيل والصيانة للخطين الأخضر والأحمر من مترو دبي، وكذلك عبر توفير المستوى الرفيع نفسه من الخدمات لمسار 2020 الجديد لمترو دبي».

من جانبه، قال عبدالمحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: يشكل مترو دبي مشروعًا أساسياً للبنية التحتية في مجال المواصلات في الإمارة، ما يجعله علامة مميزة في رؤية الإمارات للمستقبل. (دبي - البيان)

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