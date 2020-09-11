«مواصلات الإمارات»: 5000 مركبة تستفيد من خدمات الصيانة برأس الخيمة

احترافية في تقديم الخدمات | من المصدر

دبي- البيان

كشفت مواصلات الإمارات أنها قامت منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح لنحو 5000 آلاف مركبة في إمارة رأس الخيمة، من خلال وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية- أحد مراكز الأعمال التابعة لها- وذلك في إطار حرصها الدائم على تطبيق عنصري السلامة والأمان في جميع خدماتها لا سيما الفنية منها، والتي تقدمها لشريحة واسعة من المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع في الإمارة لمددٍ تعاقدية متفاوتة تمتد إلى 5 سنوات.

وأفاد عبدالرحمن كداو مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات بأن الشركة تحرص من خلال ورشها الفنية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة على توظيف خبراتها في قطاع النقل والمواصلات في تقديم الخدمات الفنية لمختلف أنواع المركبات، وتطبيق معايير الخدمة عالية الجودة، وفق أعلى المعايير والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الخدمات للمتعاملين، وذلك بحسب التعليمات والتوجيهات من الجهات المختصة في الدولة، والتعاميم والقرارات الواردة من الشركة ودائرة البلديات والنقل، بما يضمن عنصري السلامة والأمان خلال تقديم الخدمات الفنية للمتعاملين، إلى جانب التركيز على كفاءة أداء العاملين، والاحترافية في تقديم الخدمات.

4 ورش

وأوضح كداو أن وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية عملت منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي على استقبال وصيانة نحو 5000 مركبة تقريباً من خلال 4 ورش فنية برأس الخيمة وهي ورشة القصيدات، والتي تعتبر الورشة الرئيسية المخصصة للمتعاملين الداخليين والخارجيين، فضلاً عن ثلاث ورش مخصصة للمتعاملين الداخليين هي ورشة الظيت، وورشة الرمس، وورشة غليلة، مشيراً إلى أن الوحدة تقدم خدماتها لـ 26 متعاملاً من المتعاملين الداخليين والخارجيين في الإمارة.

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