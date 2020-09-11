الشامسي يكرم اثنين من الفنانين الإماراتيين

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس في مكتبه بمبنى القيادة، كلاً من الفنانين الإماراتيين عبدالله زيد، وجمعة علي، وذلك تقديراً لإسهاماتهما الفاعلة، ومشاركاتهما المجتمعية الهادفة في مختلف الأعمال الفنية. ورحب قائد عام شرطة الشارقة بالضيفين، مبدياً سعادته بوجود الفنانين الإماراتيين المتميزين، لما لهما من بصمة واضحة في المجال الكوميدي، وإدخال السعادة في قلب كل من يراهما في مجال العمل المسرحي والتلفزيوني، وسعيهما الدائم لإثراء الفن الإماراتي.ومن جانبهما، عبر المكرمان عن شكرهما وامتنانهما العميق لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وسعادتهما بوجودهما بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. (الشارقة - البيان)

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