بلدية دبا الفجيرة تغلق 12 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 12منشأة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها ثبت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، إلى جانب مخالفة 16 سيارة لعدم التزامها بالشروط الصحية، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وأشار المهندس حسن اليماحي مدير عام البلدية إلى أن إدارة الخدمات العامة والبيئة المتمثلة بشعبة التفتيش في بلدية دبا الفجيرة، قد نفذت 2678 جولة تفتيشية على جميع المنشآت بالمدينة خلال 3 أشهر الماضية من شهر يونيو حتى شهر أغسطس للعام الجاري، تضمنت 1623 محلاً و467 متجراً في سوق اللحوم والأسماك و588 صالوناً نسائياً ومحل حلاقة رجالياً، وذلك للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها بالالتزام بالنظافة والتعقيم المستمر واستخدام الكمامات وللتأكد أيضاً من استيفائها وتطبيقها جميع الاشتراطات الصحية واتباع الإجراءات القانونية التي تفرضها البلدية، حيث تم إنذار 198 منشأة، وتحرير 265 مخالفة، ومصادرة 356 كجم من المواد الغذائية، و31.148 كجم من المواد الاستهلاكية.

وطالبت البلدية جمهورها بالتعاون والتقيد بالتعليمات وبضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وعلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم (‪092443399‬) الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها @dibbamun لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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