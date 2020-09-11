5 ملايين درهم دعم من «الشارقة الخيرية» لمستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة - البيان

سلمت جمعية الشارقة الخيرية إدارة مستشفى القاسمي، أمس، تبرعاً مالياً بقيمة 5 ملايين درهم، لعلاج 375 حالة من الحالات المرضية المتعثرة في دفع المبالغ المتراكمة عليهم نظير الإقامة والعلاج بالمستشفى.

قدم التبرع الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي بمقر المستشفى، بحضور الشيخ الدكتور صقر المعلا نائب المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، ومحمد راشد بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد غانم السويدي عضو مجلس إدارة الجمعية إلى جانب عدد من المسؤولين في المستشفى.

وأشاد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بجهود إدارة مستشفى القاسمي المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى خصوصاً تلك الحالات من ذوي الدخل المحدود قائلاً: «نواصل في جمعية الشارقة الخيرية مساعينا في سبيل دعم مستحقي العلاج من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة دون استثناء، ونسعى كذلك إلى الوصول إلى الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم، وذلك عبر شركائنا في الجهات الصحية».

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