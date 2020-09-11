سيف بن زايد: 56386 مستفيداً من مبادرة التعليم المستمر في 169 دولة

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن عدد المستفيدين من مبادرة التعليم المستمر waterfalls بلغ منذ إطلاقها في أغسطس الماضي إلى الآن 56386 من 169 دولة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «waterfalls مبادرة التعليم المستمر من الإمارات إلى القطاع الصحي العالمي..عدد المستفيدين من القطاع الطبي حتى الآن 56386 من 169 دولة والهدف 1 مليون».

وتم تطوير مبادرة «ووترفولز» من خلال إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل» بالتعاون مع شركة «إندكس القابضة» وقمة «أقدر» العالمية، التي تنظم سنوياً في أبوظبي وتعنى بدعم وتمكين مجتمعات مستدامة.

وتهدف المبادرة العالمية إلى توفير التعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي حول العالم، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد «كوفيد19»، تقديراً لجهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة المجتمعات وصحة أفرادها.

وستسهم هذه المنصة الأولى من نوعها والأكبر على صعيد عدد المستفيدين منها، في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، ودعم القطاع الصحي عالمياً، لما يشكله ذلك من ركيزة أساسية لدعم الجهود الدولية في مواجهة وباء فيروس «كورونا» المستجد، الذي ضرب العالم في الربع الأول من العام الجاري، كأكبر جائحة من نوعها تشهدها البشرية منذ مئة عام، ونتج عنها تداعيات صحية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

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