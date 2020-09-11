«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تناقش التخطيط الاستراتيجي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن عودة المحاضرات والورش التدريبية، أمام المتدربين في قاعات المحاضرات، بمقرها في منطقة الظيت، بعد فترة انقطاع، نتيجة لانتشار جائحة «كورونا»، وذلك من خلال تقديم محاضرة التخطيط الاستراتيجي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس المدير العام للجمعية، انطلاقاً من الدور الهام والمستمر الذي تلعبه الجمعية، في رفع كفاءة موظفي الحكومة وأفراد المجتمع، تم إعادة افتتاح قاعات التدريب في مقر الجمعية، بناءً على الإشعار المقدم من وزارة تنمية المجتمع لجمعات ذات النفع العام.

وأضاف: من خلال وضع الاستراتيجيات لبرامج التدريب التي تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي، وزيادة الإنتاجية، وإكسابهم المعارف والمهارات، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، كونها الثروة الحقيقية للوطن، نظمت هذه المحاضرة، ونفذها الدكتور محمد النور جاد الله الخبير في المجال الاستراتيجي.

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