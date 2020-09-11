«كهرباء دبي» تدعو المتعاملين إلى فحص التوصيلات الداخلية للمياه

المصدر: دبي - وام

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي، متعامليها، إلى إجراء فحوصات دورية للتوصيلات الداخلية للمياه في منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم، للكشف عن أي تسريبات في التمديدات، وإصلاحها بالاستعانة بشركات متخصصة لتجنب الهدر.

وأكدت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، كفاءة أنظمة الهيئة في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، مشيرة إلى أن نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة، ينحصر حتى العداد فقط، بينما تقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد، على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

خدمة

وأشارت المهيري إلى أن خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، ضمن مبادرة الاستجابة الذكية التي أطلقتها الهيئة، تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات محتملة في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعار للمتعامل، في حال اكتشف نظام العدادات الذكية ارتفاعاً غير معتاد في الاستهلاك على مدى يومين متتاليين، حتى يبادر بفحص التوصيلات، وإصلاح الخلل بالاستعانة بشركات متخصصة. ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي، متعامليها، إلى الاستعانة بشركات متخصصة، واستخدام أنابيب ومواد ذات جودة عالية، مع الحرص على فحص التوصيلات الداخلية بصفة دورية، للتأكد من عدم وجود أي تسريبات داخل المنزل.

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