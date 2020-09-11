وزير رواندي يشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلاده

المصدر: كيغالي - وام

أشاد البروفيسور نشوتي مانسي وزير الدولة بوزارة الخارجية، المسؤول عن مجتمع شرق أفريقيا في رواندا، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والتي أسهمت في دعم كوادرها الطبية في مواجهة الوباء.

جاء ذلك خلال لقاء هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، مع البروفيسور نشوتي مانسي. وأشار البروفيسور مانسي إلى متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب.

وأكد سفير الدولة، على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات، والعمل مع وزارة الخارجية الرواندية، على مواصلة العمل الثنائي، وتعزيز العلاقات، والتعاون في كافة المجالات. واستعرض الجانبان خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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