منتسبات «سجايا الشارقة» في رحلة افتراضية إلى المريخ

المصدر: الشارقة - وام

نظمت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة برنامج «رحلة افتراضية إلى المريخ» عبر تطبيق «زووم» على مدار 3 أيام لـ20 فتاة من منتسبات «سجايا».

وهدف البرنامج توفير الفرصة للمشاركات لخوض تجربة مميزة تعرفهن بأبرز وأهم الاختلافات بين المريخ والأرض وذلك في إطار رؤيتها بالمساهمة في إعداد أجيال شابة متخصصة في علوم الفضاء والفلك.

وبمزيج من الخيال العلمي والتطبيق العلمي النظري وبافتراض تعرّض زملائهن من رواد الفضاء على المريخ إلى خطر نقص الطعام والأدوية والمعدات ودروع الأشعة الكونية نفذت الفتيات تجربتهن الافتراضية بطريقة علمية مع تحديات شيقة حيث كان عليهن توصيل تلك المواد إلى الرواد هناك بنجاح وبأسرع وقت ممكن من خلال تجهيز خطة سفر ذكية إلى المريخ.

وتعرفت المشاركات في الرحلة على أنواع المركبات الفضائية وهي (المحلِّقة والمدارية والهابطة والمتجولة) كما اطّلعن على كيفية اختيار مكان الهبوط الصحيح والسيناريو الآمن للهبوط بالإضافة إلى قيامهم ببناء مدينتهن الأولى على سطح الكوكب الأحمر.

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