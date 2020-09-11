«طرق الشارقة» و«أيون» تطلقان خدمة جديدة للنقل المستدام

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم عن إطلاق خدمة جديدة للتنقل وفق الطلب في الشارقة باعتماد أسطول من المركبات الكهربائية من طرازي تيسلا model S وmodel 3 بنهاية العام 2020.

وستتوفر الخدمة في إمارة الشارقة أولاً على أن تمتد إلى باقي الإمارات لاحقاً، وذلك بالشراكة مع شركة «أيون» لحلول النقل المستدام والذكي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويتزامن الإعلان عن هذه الشراكة مع اليوم العالمي للمركبات الكهربائية، وهو مناسبة عالمية للاحتفاء بأهمية استخدام المركبات الكهربائية لتعزيز النقل المستدام.

ويأتي اختيار الهيئة لشركة «أيون» في هذه الشراكة نظراً لامتلاكها أسطولاً من المركبات الكهربائية المستدامة وتركيزها على العمليات الذكية والدعم الموجه نحو العملاء، وستتاح الخدمة الجديدة، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، حيث يمكن للركاب الاطلاع على الوقت المقدر للوصول وعدد المركبات الموجودة في الأحياء المجاورة، إضافة إلى ميزة استخدام خدمة «أيون» في حماية البيئة.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: تسعى الهيئة إلى توفير حلول بديلة وبيئية عند تطوير البنية التحتية للنقل والاعتماد على الطاقة النظيفة تدعيماً لمبادرات القيادة الرشيدة الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة، وذلك من خلال تبني واحتضان الابتكارات المستدامة في مجال النقل.

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