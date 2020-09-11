66.6 % انخفاض المصابين في «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي- البيان

أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بتفاعل أفراد الجمهور مع حملتها «يوم بلا حوادث»، الهادفة إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، إضافة إلى التوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي. وسجلت الإدارة العامة للمرور انخفاضاً في عدد المصابين جراء الحوادث بنسبة بلغت 66.6% مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، وانخفاضاً في الحوادث المرورية بنسبة بلغت 31% مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، ولم تسجل الإدارة حالات وفاة خلال أول يوم دراسي بدبي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الحملة 401 ألف و840 شخصاً.

وقال العقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي: إن الحملة التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، حققت أهدافها في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وزيادة الوعي المروري لدى الجمهور، لافتاً إلى أن الحملة خلال هذا العام ركزت على شقين، الأول مروري، والثاني صحي يتعلق بتوعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والطلبة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها.

وأفاد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بأن الحملة نجحت في تحقيق التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بنسبة مشاهدات بلغت 100 ألف مشاهدة، وصفر وفيات في هذا اليوم، لافتاً إلى أن الحملة التي يتم تنفيذها في العام الثالث على التوالي، تضمنت التوعية بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، ترك مسافة آمنة بين المركبات، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، وأهمية إفساح الطريق لسيارات الطوارئ.

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