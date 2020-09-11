10875 شهادة رقمية يصدرها مركز سبيد بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أصدر مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات التابع لهيئة النقل في عجمان 10875 شهادة فحص رقمية خلال شهرين من إطلاق خدمة فحص المركبة في شهر يوليو الماضي، حيث إن هذه الخدمة بدأت الهيئة بتقديمها من خلال فحص المركبة دون الحاجة إلى نزول المتعامل من مركبته في جميع مراحل الفحص.

وأطلقت هيئة النقل عبر مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدمة الشهادة الرقمية لفحص المركبات والتي تعتبر من أولى الخدمات الرقمية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ذلك يستطيع المتعامل دفع رسوم الفحص واستلام شهادة الفحص من خلال إرسال رابط لعرض الشهادة عبر رسائل نصية.

وأكدت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة والمشاريع أن مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات يسعى لمواكبة التحول الرقمي فيما يخدم المتعامل على مستوى عالٍ من الجودة.

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