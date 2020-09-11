شرطة الشارقة تنجز 48 ألف معاملة عبـر «سهل» في 6 أشهر

المصدر: الشارقة – البيان

أكدت إحصائيات إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن «جهاز سهل» أنجز 48000 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تنوعت ما بين دفع المخالفات المرورية وتجديد ملكية المركبات والأرقام المحجوزة وإصدار ملكية بدل فاقد التي تصدر في زمن قياسي لا يتعدى الدقيقتين.

ويأتي ذلك في إطار حرص شرطة الشارقة على تقديم خدماتها المتميزة تسهيلاً على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم بكل بسهولة ويسر، وذلك من خلال توفيرها أجهزة «سهل» المعنية بتقديم الخدمات الأساسية لمالكي المركبات على مدار الساعة، والمنتشرة في الشارقة البالغ عددها 15 جهازاً، والمتواجدة في مراكز شرطة البحيرة، وواسط والغرب والذيد والصناعية وخورفكان ودبا الحصن والجامعة الأمريكية ومركز خدمات المرور والتراخيص بالشارقة ومركز صحاري للتسوق والمدينة الجامعية، وشركة «رافد» لحلول المركبات، ومركز شرطة السيوح بالإضافة، إلى مبنى ترخيص الشركات والآليات.

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