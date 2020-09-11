قائد عام شرطة عجمان يكرّم الرئيس التنفيذي لـ«أقدر»

المصدر: عجمان- البيان

كرَّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، الدكتور المستشار إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والمقدم محمد إسماعيل الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين، تقديراً للعطاء المتواصل والجهود المتميزة في التعاون مع شرطة عجمان في تنفيذ البرنامج الصيفي لدورة شرطة المستقبل، وذلك بحضور العقيد الشيخ عبد الله النعيمي رئيس مركز تدريب الشرطة، والمقدم ناصر آل علي نائب مدير إدارة الشؤون المالية.

وعبر القائد العام لشرطة عجمان عن اعتزازه بمشاركة برنامج خليفة للتمكين «أقدر» في تنفيذ البرنامج الصيفي لشرطة المستقبل في دورته الحادية والعشرين للذكور، والثالثة للإناث، والتي تم تنفيذها عبر برنامج الاتصال المرئي عن بعد، والذي أسهم في نجاح البرنامج.

من جانبه سلَّم الدكتور المستشار إبراهيم الدبل درعاً تذكارية للقائد العام لشرطة عجمان، مؤكداً أن التعاون مع شرطة عجمان في تنفيذ البرنامج الصيفي لشرطة المستقبل هو واجب وطني لدعم وتمكين جيل المستقبل وتسليحه بالعلم والمعرفة والثقافة، مشيداً بجهود وإنجازات شرطة عجمان في تدريب أشبال شرطة المستقبل.

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