عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين.

واستعرض سموه ومعالي وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها التطورات في الشأن الليبي.

كما تطرق الجانبان إلى معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها الهام في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز