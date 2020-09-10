توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على المناطق الداخلية، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

واوضح المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً .. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:05 و المد الثاني عند 18:18 و الجزر الأول عند الساعة 10:35 و الجزر الثاني عند الساعة 03:06..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند 14:11 و المد الثاني عند الساعة 06:15 والجزر الاول عند الساعة 09:41 و الجزر الثاني عند الساعة 22:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 28 85 25

دبي 41 30 75 30

الشارقة 42 27 80 35

عجمان 40 30 85 35

أم القيوين 41 26 85 40

رأس الخيمة 39 29 80 35

الفجيرة 38 30 80 30

العين 45 29 60 15

ليوا 48 24 80 10

الرويس 42 26 85 25

السلع 44 27 80 35

دلما 39 31 75 50

طنب الكبرى 38 30 80 45

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